Кто главный? Котенок загонял бедного пса - видео

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США поделился на YouTube кадрами, которые развеселили пользователей сети.

Парень из США показал юзером, как его новый котенок играет с псом по кличке Буу. В начале ролика собака мирно отдыхает на диване, однако в следующий момент к ней залазит кот, который не привык размеренно проводить время.

Котенок начинает всеми возможными способами играть с псом. Он даже умудряется запрыгнуть на него. Судя по испуганным и замученным глазам собаки, ей не очень нравится гиперактивный сосед.

Хозяин в подписи к видео признался, что малыш играет без остановки, прерываясь только на еду и сон. Пользователи сети пожалели пса, однако посмеялись над надоедливым котиком.-0-