Кто из Старков доживет до конца "Игры Престолов"

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шон Бин, актер, который сыграл Неда Старка в культовом сериале "Игра престолов", рассказал, кто из детей дома Старков доживет до финала истории, сообщает Mashable.

Актер размышлял на эту тему и сделал несколько предположений того, кто из детей Неда Старка доживет до конца сериала. "Кто останется? Джон Сноу остается, не так ли? Но Арья должна это сделать. Да, Арья будет последней — возможно именно она окажется на троне", — прокомментировал концовку Шон Бин.

По сюжету телешоу, Арья Старк - дочь Неда. Ее играет актриса Мэйси Уильямс. Она одна из трех выживших к концу 7 сезона детей Старков. Помимо нее в сериале остаются Бран и Санса.

Ранее актер, сыгравший Тириона Ланнистера, скорее всего, погибнет.

Создатели держат все в тайне, и не позволяют никому раскрывать финал истории, подробности сюжетной линии. Снято несколько разных концовок. И никто не знает, чем на самом деле завершится сериал.-0-