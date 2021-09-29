Кто кого копирует? Кот и малыш вальяжно уселись в комнате и рассмешили сеть (Видео)

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодые родители сделали у себя дома настолько необычные кадры, что вмиг покорили юзеров YouTube.

Мама, папа и ребенок проводили время в комнате, когда родители заметили одну странность. Маленький сын вальяжно уселся посреди комнаты, раскинув ноги в стороны. Все бы ничего, вот только в следующий миг мужчина переводит камеру в место, где разместился рыжий кот. Причем, точно в такой же позе, как и малыш.

Это рассмешило пользователей сети, а в воздухе повис вопрос, на который так и не было ответа: "Кто кого копирует?". Впрочем, это только принесло популярность видео, которое посмотрели десятки тысяч раз. -0-