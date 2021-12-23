Кто кого обнимает? Любопытное видео с песиком понравилось юзерам YouTube

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка решила похвастаться в соцсетях своим питомцем и разместила на YouTube интересные кадры.

На видео девушка сидит на полу и чешет своего песика, который наслаждается процессом. Собака породы немецкий дог спокойна, однако пользователей поразил другой факт. Питомец оказался почти в два раза больше хозяйки. Сначала девушка пыталась обнять своего любимца, однако у нее это плохо получилось.

В следующий момент уже собака захотела обнять любимую хозяйку. Животное закинуло лапы на плечи девушки, и та чуть не утонула в таких обнимашках. Любопытные кадры определенно понравились юзерам, однако всех волновал вопрос: "Кто кого обнимает?".-0-