Кто красивее? - Эмили Ратаковски повторила соблазнительный образ Ирины Шейк

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась в Instagram фотографией, на котором запечатлена в привлекательном образе.

Звезда модного подиума празднует свой день рождение в окружении семьи и друзей, а для торжества на пляже выбрала соблазнительный образ, повторив наряд Ирины Шейк. Для этого Эмили Ратаковски примерила шелковое облегающее платье, в котором русская супермодель недавно появилась на одном из модных показов.

Внешний вид Ратаковски пришелся по вкусу пользователям, а также вызвал спор. Люди не могли определить, на ком же соблазнительное платье смотрится лучше. Пост за непродолжительное время собрал огромное число лайков. -0-