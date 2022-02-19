Кто самый милый питомец? Эти фото доказывают, что опоссумы могут дать фору котам и собакам

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи сети привыкли, что коты и собачки всегда могут вызвать улыбку, однако есть еще много милых животных, которые ничуть не хуже.

Юзеры принялись делиться фотографиями своих необычных питомцев, которые легко могут дать фору даже самым милым зверькам. Так, опоссумы, у которых не самая порядочная репутация, тоже могут восхищать.

Эти опоссумы на фото способны любого влюбить в себя, а уровень их милоты зашкаливает. Не верите? Смотрите сами!-0-

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