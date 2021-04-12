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Калейдоскоп
12 апреля 2021, 05:00

Кто спал в моей кровати? Женщина вернулась домой и нашла огромную рептилию (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Австралии вернулась домой после отпуска и сделала у себя дома неожиданное открытие. Кадры опубликовали на YouTube.

Австралийка Аманда Купер приехала к своему трейлеру, который припарковала в национальном парке штата Нового Южного Уэльса. Девушка прекрасно провела отдых, однако по возвращению нашла у себя дома гостя. К ней в жилище пробрался внушительных размеров варан, который облюбовал мягкую постель человека. Не хватало только фразы девушки: "Кто спал в моей кровати?".

Огромная рептилия с любопытством изучила обстановку в трейлере, а после полежала в постели. Заметив человека варан понял, что лучше не рисковать и покинул дом. Впрочем, этого хватило, чтобы напугать жительницу Австралии и впечатлить юзеров сети. -0-

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