Кто устроил беспорядок? Честная лошадь смешно созналась во всем

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лошадь устроила беспорядок в конюшне и умилила признанием. Видео, размещенное на канале Viral Hog, просмотрели более 65 тысяч человек, оставив немало восторженных комментариев.
Героя ролика зовут Бентли. Он внимательно наблюдает за хозяйкой, которая подходит все ближе. Женщина спрашивает о беспорядке, а Бентли в какой-то момент отворачивается. Но совесть все же берет верх над проказником: Бентли признается в содеянном, виновато кивая головой.
Поступок животного растрогал зрителей. Подписчики оставили множество комментариев: "Прекрасная лошадь!", "Это так мило!", "Хороший парень! Очень хочется его обнять", "Гениальный и самый честный конь", "Насколько животные умные!", "Это слишком мило".-0-
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