"Кто вас фотошопит?": поклонники Надежды Бабкиной в шоке от нового фото

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка Надежда Бабкина поделилась в Instagram новым фото, однако поклонники заподозрили певицу в очередной пластике.

69-летняя Надежда Бабкина предстала на снимке в красном пальто и с макияжем. Этот наряд она примерила на съемках шоу "Модный приговор".

Мнения фолловеров звезды относительно ее внешнего вида разделились. Кто-то отметил, что Надежда Бабкина выглядит прекрасно и заметно помолодела. Однако нашлись и те, кто упрекнул артистку в обилии фотошопа на фото и заподозрили ее в очередной пластике лица.

К слову, ранее поклонники уже критиковали артистку за обилие фотошопа на фото и пластику лица. -0-