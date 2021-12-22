Кто здесь? Курьезный случай с ежиком и собакой повеселил YouTube (Видео)

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США смогла сделать уморительные кадры, которые с радостью разместила на YouTube.

У девушки появился новый необычный питомец - ежик. Малыш принялся исследовать дом, вот только попался на глаза огромной собаке. Пес по кличке Кернэл мирно отдыхал на диване, когда повстречал нового жителя.

Ежик залез псу на спину, а тот испугался, из-за чего малыш полетел вниз. Удивленная мордочка собаки в этот момент повеселила сеть. Кернэл принялся мотать головой, всем своим видом задавая немой вопрос: "Кто здесь?". Этого хватило, чтобы пользователи повеселились от души и посмотрели ролик огромное число раз.-0-