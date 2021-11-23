Кто знал, что дикая белка будет кушать авокадо с таким аппетитом? (Видео)

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно парень из Великобритании поделился на YouTube занятными кадрами, которые заставили улыбнуться многих.

Парень вышел на прогулку и отправился в местный парк неподалеку от центра Лондона. Все шло хорошо, но в какой-то момент британец заметил белку. Мужчина решил угостить зверька чем-нибудь, но с собой было только авокадо. Удивительно, но зверек с огромным удовольствием принялся поедать вкусняшку.

Кто знал, что дикая белка будет кушать авокадо с таким аппетитом. Разумеется, кадры повеселили юзеров сети, ведь за короткое время ролик посмотрели огромное число раз. -0-