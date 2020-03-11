"Куда все пропало?" - Тимати показал фанатам, как выглядит без татуировок

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное видео Тимати в личном Instagram-аккаунте озадачило его поклонников. На теле певца невозможно увидеть его тату, которых у него, к слову, было не просто много, а очень много.

Он не сопроводил пост комментариями, предоставив фолловерам поле для полета фантазии. Вариантов было предостаточно: кто-то подумал, что он замазал тату тональным кремом, а кто-то - что Тимати использует специальную кофту. Что произошло с певцом на самом деле, остается загадкой.

Вот так выглядел Тимати с тату.-0-