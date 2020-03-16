Кудрявцева и Басков в исторических нарядах повеселили Instagram

Лера Кудрявцева. Фото из Instagram
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась на своей странице Instagram-сториз и повеселила подписчиков.
В кадре запечатлена звезда, а рядом с ней с интересным выражением лица стоит Николай Басков. На знаменитостях исторические наряды, а выражения лиц - не оставили никого равнодушным.
Фото Instagram
Как оказалось, Лера Кудрявцева показала закулисье нового фильма. Пользователи с юмором оценили сториз телеведущей, посмеявшись на славу.-0-