Кукла: новый снимок Кайли Дженнер по-разному приняли в сети

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая бизнес-леди и телезвезда Кайли Дженнер представила в Instagram новый пост и привлекла внимание юзеров.

Звезда решила показать результат использования своей косметики и предстала в интересном образе. Для фото Кайли Дженнер выбрала розовый бюстгальтер и штаны того же цвета, а также сделала новую прическу. Кадр по-разному приняли в сети, ведь многие посчитали, что на снимке знаменитость выглядит как кукла, упаковку которой потеряли.

Многие юзеры согласились с этим утверждением, однако большинство посчитало, что красота Кайли Дженнер прекрасна, поэтому завалили звезду огромным числом восторженных комментариев и миллионами лайков. -0-