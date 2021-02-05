Кулинарные изобретения и советы женщинам времен СССР: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случайные и очень вкусные изобретения, колоритные рекомендации для советских женщин, зарисовки из жизни в Австралии, возмутительное обращение с техникой и рецепт блинчиков с маком. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Женственность по-советски: 5 самых странных советов из книг того времени

Если сумочка из маминой или бабушкиной юности с годами превращается в винтаж, то эти советы – все чаще в абсурд и пережиток прошлого.

Еда, придуманная случайно

Удивительно, но факт: в мире существует множество блюд и напитков, которые давно уже завоевали популярность у любителей вкусно поесть. Причем появились они на свет не в результате долгих проб и экспериментов, а случайно или вовсе по ошибке. Предлагаем вашему вниманию истории создания именно таких продуктов.

Технические "гении"

Далеко не каждый из нас может назвать себя мастером и, скажем, починить микроволновку или поменять экран в смартфоне. Однако если вы без особых приключений пользуетесь кофеваркой, утюгом или принтером, уже есть чем гордиться. Не верите? Посмотрите примеры поистине катастрофического опыта.

Эму в аэропорту и любопытные коалы – невероятная Австралия

Прославленный английский капер Уильям Дампир, исследовав берега тогда еще Новой Голландии, во второй половине XVII века счел эту землю проклятой. С тех пор там многое изменилось, но, как и прежде, Австралия продолжает поражать и туристов, и местных жителей.

Рецепт блинчиков с маком

Делимся рецептом вкуснейшего десерта. Для начинки возьмем мак, изюм и грецкие орехи.

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Фото из открытых источников