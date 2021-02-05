Кулинарные изобретения и советы женщинам времен СССР: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случайные и очень вкусные изобретения, колоритные рекомендации для советских женщин, зарисовки из жизни в Австралии, возмутительное обращение с техникой и рецепт блинчиков с маком. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.
Женственность по-советски: 5 самых странных советов из книг того времени
Если сумочка из маминой или бабушкиной юности с годами превращается в винтаж, то эти советы – все чаще в абсурд и пережиток прошлого.
Удивительно, но факт: в мире существует множество блюд и напитков, которые давно уже завоевали популярность у любителей вкусно поесть. Причем появились они на свет не в результате долгих проб и экспериментов, а случайно или вовсе по ошибке. Предлагаем вашему вниманию истории создания именно таких продуктов.
Далеко не каждый из нас может назвать себя мастером и, скажем, починить микроволновку или поменять экран в смартфоне. Однако если вы без особых приключений пользуетесь кофеваркой, утюгом или принтером, уже есть чем гордиться. Не верите? Посмотрите примеры поистине катастрофического опыта.
Эму в аэропорту и любопытные коалы – невероятная Австралия
Прославленный английский капер Уильям Дампир, исследовав берега тогда еще Новой Голландии, во второй половине XVII века счел эту землю проклятой. С тех пор там многое изменилось, но, как и прежде, Австралия продолжает поражать и туристов, и местных жителей.
Делимся рецептом вкуснейшего десерта. Для начинки возьмем мак, изюм и грецкие орехи.
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Фото из открытых источников