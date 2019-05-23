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Культуролог о том, как стать блогером и развивать темы искусства и этикета в Instagram

Калейдоскоп 23.05.2019 | 17:01
Фото Pixabay
Фото Pixabay

Миллионы подписчиков, армия единомышленников, хорошая прибыль и популярность, как у мировых звезд: блогером сейчас пытается стать либо пока только мечтает почти каждый. На первый взгляд, ничего сложного: нужно всего лишь завести аккаунт, регулярно размещать по несколько качественных фотографий, десяток кричащих строк - и успех не за горами. Но это только на первый взгляд. В Instagram уже более миллиарда активных пользователей, в YouTube - более двух миллиардов: конкуренция огромная. Красивой картинкой и громкой фразой сейчас сложно удивить искушенную публику, нелегко придумать что-то новое и выделиться из общей массы в интернет-пространстве. С чего начать и какие инструменты использовать, чтобы блогерство стало не только хобби, но и успешным бизнесом, рассказала на тренинге для активных молодых людей и начинающих предпринимателей белорусский культуролог Екатерина Чернявская, которая уже шесть лет в своем Instagam-аккаунте развивает темы истории моды и искусства, обучает деловому и светскому этикету.

Преодолеть страхи и не ждать поддержки от других

Когда стоит начинать вести свой блог? "Лучшее время для старта любой деятельности - это сейчас. Не терзайте себя месяцами, чтобы придумать креативное название, найти фотографа и другие мелочи. Пока вы откладываете свою идею на завтра, ваши конкуренты уже развиваются", - говорит эксперт. В начале пути всегда будут страхи и сомнения. Если долгое время мучает синдром самозванца и кажется, что вы ничего не умеете и не знаете на фоне других, - это говорит о повышенной ответственности и серьезному отношению к делу. Вероятнее всего, все получится. Не стоит ждать поддержки от друзей и родных. У всех людей разные интересы и ценности. "Ваше дело только для вас, а не для мужа, родителей и соседей", - замечает культуролог. Когда Екатерина Чернявская решила развивать темы культуры, моды и искусства на просторах Instagram, такое узкое направление многим казалось бесперспективным, но уже спустя три месяца девушка смогла найти 10 тыс. единомышленников.

Уникальное направление и история

Далеко не каждому нужно становиться блогером, уверена Екатерина Чернявская. За качественным востребованным контентом должна стоять история. Еще пару лет назад были популярны аккаунты в стиле life-style, где блогеры старались приоткрыть занавес своей повседневной жизни. Постепенно такой сегмент изживает себя. Безусловно, можно сделать ставку на темы, которые сейчас в тренде: отношения, здоровый образ жизни, еда. Но опять же - конкуренция. Обрести своего читателя будет очень сложно: лучше найти уникальное направление и постепенно искать единомышленников. "Если выбирать направление для блога исключительно ради денег - это быстро наскучит, и вы перегорите. Почти любую нишу можно монетизировать, вопрос только в том, сколько на это уйдет времени", - уверена культуролог. Поэтому главное - найти нишу, в которой вы будете в первую очередь интересны себе, а потом уже и другим. Только так можно стать экспертом, мудрым советчиком и завоевать внимание аудитории.

Миссия и ценности - главные составляющие успеха

После того, как подобрана тема, нужно определиться с миссией. Для этого стоит ответить на вопросы: зачем вам блог на эту тему, чем он может быть полезен обществу? Важно понимать, что аудитории интересен не образ жизни блогера, а его ценности, которые также нужно уметь сформулировать и показать в правильном ракурсе. Это поможет составить портрет целевой аудитории. "Зачастую подменяют понятия. К примеру, семья - это не ценность, как думают многие. Проводить время с близкими и родными - вот тот моральный стандарт, на который стоит ориентироваться", - акцентирует внимание спикер. После того, как блогер сумел выделить свои приоритетные ценности, ориентируясь на них, он должен понять, для кого будет работать. Образ целевой аудитории не должен быть размытым: замужние девушки в возрасте 25-35 лет - это не портрет будущего подписчика. Когда Екатерина только начинала свою деятельность в Instagram, ориентировалась на информационный голод обеспеченных домохозяек в возрасте 30-35 лет, которые ведут светский образ жизни, интересуются модой и этикетом.

Не стоит быть заложником собственного блога

После того как сформулированы миссия, ценности и портрет аудитории, необходимо просчитать перспективу развития блога на пять лет и поставить четкие цели. Формируя контент-план, нужно разработать систему постоянных рубрик, исходя из которых структурировать наполнение блога, ориентируясь на свои установки. "При этом не будьте заложником собственного блога. Нужно и важно иногда отходить от основной тематики, экспериментировать, наблюдать, и исходя из этого корректировать цели", - призывает Екатерина. Поиски и новые подходы со временем привели к тому, что ее блог стали читать еще и журналисты, стилисты, преподаватели и другие эксперты в индустрии моды и искусства. Поэтому пришлось менять установки и расширять горизонты. Также эксперт призывает не усложнять: тренды на идеальность давно остались в прошлом, в моде сейчас простота и естественность во всех сферах жизни. В Instagram аудитория ориентирована на эмоции, поэтому сложная пища для ума здесь ни к чему.

Главные инструменты продвижения - честность и партнерство

Качественный и познавательный контент - это только одно из слагающих успеха. Самая сложная, требующая многочисленных сил и ресурсов работа - продвижение аккаунта. Чаще всего новички пользуются платной рекламой. Для этого самостоятельно настраивают таргетированную рекламу и ежедневно платят за демонстрацию поста. По мнению Екатерины Чернявской, такая практика зачастую не окупается, поскольку задаются неверные настройки. Иногда начинающие стараются найти популярного блогера со схожей тематикой и аудиторией и заплатить ему внушительную сумму за ненавязчивую рекомендацию, что тоже не всегда эффективно. Количество подписчиков - это не показатель доверия со стороны аудитории. "Сделайте акцент на нетворкинг (развитие партнерских взаимоотношений), найдите блогеров с небольшой аудиторией, которая доверяет лидеру мнений и еще не устала от постоянной рекламы и рекомендаций. Относитесь к коллегам по нише не как к конкурентам, а как к друзьям. Самый главный конкурент - это вы и ваши страхи. Развивайте партнерские проекты и бартер - это наиболее выигрышные методы продвижения", - рекомендует Екатерина Чернявская. Самое важное в деятельности блогера - честность: никакой накрутки аудитории и фальши, чтобы выстроить прочный фундамент доверительных взаимоотношений с аудиторией. Также эксперт советует регулярно изучать потребности подписчиков и получать от них обратную связь. Наиболее действенный инструмент - непосредственное общение и анкетирование.

Хобби может стать прибыльным бизнесом

Успешный аккаунт с большим числом подписчиков, которые доверяют блогеру и прислушиваются к его мнению, - отличная площадка для развития бизнеса: здесь можно рекламировать товары и услуги, формировать имидж продукции и повышать лояльность к компании, выходить на совершенно новую аудиторию. Инструментов для монетизации и получения дохода множество. Екатерина Чернявская в своей нише практикует онлайн-курсы, тренинги, выступает в роли коуча-консультанта, организовывает офлайн-мероприятия. При этом эксперт призывает разделять понятия работы, деятельности и зарабатывания денег. "Делайте то, что любите. Это поможет вам получать не только удовольствие, но и хорошее материальное подспорье. И не бойтесь, что ваша деятельность кому-то может не понравиться - это абсолютно нормальное явление", - резюмировала культуролог.

Мария ШНА,

БЕЛТА.-0-

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