Курение увеличивает шанс шизофрении и депрессии - ученые

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Великобритании установили, что курильщики больше остальных подвержены риску возникновения шизофрении и депрессии. Научная статья была опубликована в журнале Psychological Medicine.

Ученые провели анализ полученных данных от 450 тысяч человек и выяснили, что некурящие жители Великобритании в 2,27 раза реже становились шизофрениками. Кроме этого, им удалось установить, что любящие подымить люди в 1,99 раза чаще страдали от депрессии.

Авторы исследования выяснили лишь взаимосвязь вредной привычки с возникновением расстройств, однако причина по-прежнему остается загадкой. Учены предполагают, что шизофрения и депрессия у курильщиков может возникать из-за нарушения выработки дофамина и серотонина, которое вызвано табачным дымом.

Изучение проблемы продолжается. В ходе своей работы исследователи наедятся установить причины возникновения заболеваний психики и найти способ борьбы с недугами. -0-