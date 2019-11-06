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06 ноября 2019, 10:05

Курение увеличивает шанс шизофрении и депрессии - ученые

Фото из архива
Фото из архива

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Великобритании установили, что курильщики больше остальных подвержены риску возникновения шизофрении и депрессии. Научная статья была опубликована в журнале Psychological Medicine.

Ученые провели анализ полученных данных от 450 тысяч человек и выяснили, что некурящие жители Великобритании в 2,27 раза реже становились шизофрениками. Кроме этого, им удалось установить, что любящие подымить люди в 1,99 раза чаще страдали от депрессии.

Авторы исследования выяснили лишь взаимосвязь вредной привычки с возникновением расстройств, однако причина по-прежнему остается загадкой. Учены предполагают, что шизофрения и депрессия у курильщиков может возникать из-за нарушения выработки дофамина и серотонина, которое вызвано табачным дымом.

Изучение проблемы продолжается. В ходе своей работы исследователи наедятся установить причины возникновения заболеваний психики и найти способ борьбы с недугами. -0-

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