Курица в Китае снесла зеленое яйцо и поставила в тупик фермера

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из китайской провинции Цзянсу рассказал, что одна из ее кур снесла очень странное яйцо, которое привлекло внимание СМИ. Об этом пишет Daily Star.

Хозяйка частного хозяйства была очень удивлена, когда обнаружила в своем курятнике яйцо зеленого цвета с пятнами. Такая находка поставила ее в тупик, поэтому она решила поделиться ею в сети. Китаянка, как и пользователи интернета, не смогли даже предположить, что же могло повлиять на окрас яйца.

В свою очередь, женщина уточнила, что не меняла рацион кур, а также никуда их не возила. Высказать свое мнение решил старший ветеринар станции животноводства и ветеринарной станции Суцяня Чжан Вэньчэн. Он считает, что причиной такого окраса могло стать внешние воздействие на яйцо, пока оно было внутри птицы. Кроме этого, он посоветовал женщине не есть его.