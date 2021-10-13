Курьер в Китае забрался без страховки на третий этаж, чтобы спасти девочку (Видео)

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный случай попал на видео в Китае, когда прохожие принялись спасать девочку, об этом сообщает South China Morning Post.

Недавно жители одного из районов в городе провинции Хэнань заметили ребенка, которые вылез в окно. Маленькая девочка была дома одна и решила посмотреть на улицу, однако перевалилась через балкон и едва не выпала. Ребенок застрял на высоте третьего этажа и принялся звать на помощь. Благо, мимо проходил курьер, который заметил происшествие.

Мужчина без страховки забрался на третий этаж, чтобы спасти девочку. С голыми руками курьер из Китая поднялся по стене на третий этаж и помог малышке забраться обратно в жилище. Никто не пострадал, а поступок китайца удивил всех, а особенно прохожих, которые уже внизу натянули покрывало, чтобы ловить ребенка. -0-