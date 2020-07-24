Курьеры руками подняли тяжелый автомобиль, чтобы спасти велосипедистку - видео

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятный случай попал на камеры в городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян в Китае. Кадры были опубликованы в Twitter.

Девушка ехала на велосипеде через дорогу, когда ее задел автомобиль. Велосипедистка не удержалась и упала, оказавшись под машиной, которая не успела затормозить. Свидетелями инцидента стали курьеры, которые были неподалеку.

Just in 11 seconds, dozens of delivery guys lifted and moved a car that ran over a female biker in E China's Hangzhou. Thumbs up! pic.twitter.com/6qUBdf3YlS — People's Daily, China (@PDChina) July 21, 2020

Они бросились к машине и за 11 секунд подняли тяжелый автомобиль, а после переместили его в другое место. Девушку благополучно вытащили и передали медикам, а пользователи сети восхитились кадрами. За несколько дней их посмотрели почти 30 тысяч раз. -0-