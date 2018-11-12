Куртку Майкла Джексона продали на аукционе за 298 тысяч долларов

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Куртка, которая принадлежала Майклу Джексону, была продана на аукционе в Нью-Йорке за 298 тысяч долларов. Эту информацию сообщает аукционный дом Julien's Auctions.
Речь идет о куртке с черными ремешками и серебряными застежками-молниями. Стоимость этого предмета одежды была порядка 80-100 тысяч долларов.
Черная куртка была на Джексоне во время его первого сольного тура Bad Tour (длился с сентября 1897 по январь 1989 года). На куртке есть автограф Джексона.-0-
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