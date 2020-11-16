Кусок скалы обрушился рядом с туристами и попал на видео

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько отдыхающих на Канарских островах смогли стать свидетелями впечатляющего природного явления. Кадры разместили в Twitter.

Люди записали на видео обрушение огромного куска скалы на пляже Аргага острова Ла Гомера в Испании. Сначала в нескольких десятках метрах от туристов происходит обрушение небольшого участка, который становиться началом цепной реакции. После этого поднимается большой столб пыли.

Desplazados efectivos de seguridad y perros especializados en búsqueda de personas al lugar. Sitio peligroso y de prohibido acceso. Aunque parezca estabilizado, hay grietas, con lo que el riesgo de repetición existe. Máxima precaución y todo el apoyo a la isla de La Gomera. pic.twitter.com/yx7NIDF7By — Ángel Víctor Torres (@avtorresp) November 14, 2020

На место оперативно прибыли экстренные службы. Они не исключают вероятности, что под завалами могут быть люди, ведь на побережье находилась стоянка домов на колесах. Кроме этого, есть вероятность нового обрушения - скала покрыта трещинами.