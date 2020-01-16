Квентин Тарантино назвал имя лучшего актера в Голливуде

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный режиссер Квентин Тарантино назвал имя актера, который, по его мнению, является лучшие в Голливуде. Об этом сообщает Independent.

Этим человеком стал Крис Пайн. Режиссер подчеркнул, что он в восторге от роли Пайна в фильме "Неуправляемый". Но его игру в ленте "Звездный путь" тоже можно отметить. Тарантино также сказал, что пригласил бы Пайна в свою картину, если бы у него была подходящая роль для талантливого актера.-0-

Крис Пайн. Фото kinopoisk.ru