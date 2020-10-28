Квентин Тарантино посоветовал атмосферный фильм на Хэллоуин

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский кинорежиссер Квентин Тарантино назвал картину, которая подойдет для просмотра в Хэллоуин. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Кинематографист отмечает, что пощекотать нервы и погрузиться в атмосферу страха позволит хоррор 1974 года под названием "Дьявол отсчитал пять". В картине повествование идет о пяти детях, которые сбегают из психбольницы и начинают кровавую охоту на взрослых. Квентин Тарантино отмечает, что фильм ему понравился, ведь он потрясающий и слегка безумный.

Ранее знаменитый режиссер и автор многих культовых картин назвал имя лучшего актера в Голливуде. -0-