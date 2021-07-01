Лайфхак для убаюкивания младенцев признали гениальным в сети (Видео)

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка в TikTok опубликовала видео с участием доктора, который продемонстрировала небольшую хитрость для родителей младенцев.

Мама по имени Даниэль Мэнтон-Келли долго не могла успокоить своего новорожденного сына, поэтому ей на помощь пришел врач по имени Люси. Специалист взяла ребенка, но разместила его на руках спиной вверх, потому что это обеспечивает малышу лучшее пищеварение.

Для быстрого убаюкивания маме необходимо медленно двигать ногами, убаюкивая ребенка. Свою технику доктор продемонстрировала на видео. В ролике видно, что младенец сразу начинает засыпать. Лайфхак признали в сети гениальным, а за непродолжительное время видео многодетной мамы посмотрели почти два миллиона раз. -0-