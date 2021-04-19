Лайфхак для удаленной работы довел до слез пользователей сети (Видео)

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok мужчина опубликовал ролик, который повеселил юзеров сети.

Парень рассказал, что его девушка часто работает удаленно из дома, а это связано с множеством конференций. Блогеру было неудобно передвигаться по дому, поэтому он придумал, ну почти, гениальный лайфхак.

Чтобы спрятаться от камеры, мужчина приобрел себе зеленый костюм, который, по задумке парня, должен был его спрятать, однако что-то пошло не так. Лайфхак для удаленной работы частично сработал, но скрыл блогера не полностью. Кадры довели до слез пользователей сети, которые посмотрели ролик более 31 миллиона раз. -0-