Лайфхак от Глюкозы: чтобы побыть наедине с собой, можно спрятаться от мира в багажнике авто - видео

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Глюкоза поделилась с фолловерами в Инстаграм весьма удачной идеей на ее взгляд, где можно уединиться и побыть с собой.

Артистка, видимо, не нашла места лучше и забралась в багажник своей машины.

Все бы хорошо, но далеко не каждому совет будет полезен: у массы людей обычные легковушки, в багажниках которых не совсем уютно. Вряд ли в них захочется уединиться, даже если спрятаться будет негде. А у многих и вовсе нет машины. Не покупать же ее теперь специально для того, чтобы было где побыть с собой. Подобные мысли изложили подписчики в своих комментариях: "Ааа, "Инфинити", ну все, я в "магаз "за ней, а то, думаю, что так не удобно читать на диване?", "Все же проще пареной репы: купите "Инфинити" и гараж…". А одна из поклонниц задала резонный вопрос: "Наедине? А кто вас снимает?".-0-