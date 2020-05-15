Lamborghini выпустила первую коллекцию цифровых марок

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский производитель суперкаров выпустил первую в мире электронную почтовую марку. Об этом сообщается на официальном сайте Lamborghini.

Цифровую почтовую марку автопроизводитель создал вместе с компанией Bitstamps, а изображен на ней автомобиль Huracan Evo RWD Spyder. Легендарный производитель авто предлагает любому желающему приобрести марку через приложение. Всего выпустят 20 000 и все войдут в тематическую коллекцию.

Набор включает более 20 цифровых марок с изображением культовых суперкаров Lamborghini. Купить их можно через приложение Bitstamps. Что касается защиты, то тут разработчики присвоили каждой "марки" свой уникальный номер, а информация о истории владения и подлинности защищена технологией блокчейн. -0-