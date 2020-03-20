Лана Дель Рей рассталась с привлекательным полицейским

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская певица Лана Дель Рей решила завершить отношения с полицейским Шоном Ларкиным. Об этом офицер рассказал в интервью New York Times.

Мужчина отметил, что они со звездой остались друзьями и продолжают общаться, но из-за сложного графика пришли к выводу, что стоит расстаться.

О романе между 34-летней артисткой Ланой Дель Рей и 46-летним полицейским стало известно в октябре 2019 года. Тогда певица опубликовала в Instagram совместный снимок с Ларкином.-0-