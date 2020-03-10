Лапша всему голова: необычные торты начали делать в Индонезии

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный торт для свадьбы или праздника способен удивить даже самого привередливого гостя, однако несколько поваров из Индонезии придумали то, что придется по душе любому, пишет издание Unilad.

Два друга из Индонезии предались ностальгии и придумали очень необычное блюдо. Они начали делать торт для свадебных церемоний из лапши быстрого приготовления. Сами основатели кафе признались, что в детстве им мама готовила лапшу на обед в школу. Ко времени трапезы она застывала и начинала походить на маленький тортик.

Они рассказали, что на один "корж" для такого необычного торта уходит 14-17 упаковок лапши. Выбор начинки разнообразный. Молодые люди добавляют в торт измельченную курицу, соленых каракатиц или фрикадельки.

Одного такого блюда хватит, чтобы накормить до 10 человек, или одного, но очень голодного. Необычные торты стали довольно популярны в Индонезии, особенно у пар, которые хотят удивить гостей на своей церемонии бракосочетания. -0-