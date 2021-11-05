Лариса Долина кардинально преобразилась – многие не смогли узнать ее на новом фото!

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Лариса Долина представила в Instagram новый пост, который восхитил всех юзеров сети.

Артистка решилась на кардинальное преображение и отправилась к стилисту. Специалист очень хорошо поработал над прической Ларисы Долиной, ведь на новом снимке многие не смогли узнать знаменитость!

Певица сменила цвет волос, выбрав коричневый оттенок локонов. Кроме этого, звезда значительно укоротила шевелюру, что изменило ее до неузнаваемости. Обновленная Лариса Долина восхитила всех, о чем ей поспешили сообщить в комментариях. Неудивительно, что пост за короткое время собрал огромное число лайков и массу восторженных отзывов. -0-