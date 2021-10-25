Лариса Долина на совместном фото с дочерью произвела фурор в Instagram

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка Лариса Долина недавно у себя на странице в Instagram показала новый снимок, очаровавший людей.

Певица предстала перед камерой со своей дочерью, однако не девушка стала героиней фото. Мало кому удалось пройти мимо снимка Ларисы Долиной, ведь на нем она выглядит молодо. Этот факт восхитил юзеров сети, которые не упустили шанса выразить свое восхищение в комментариях.

Пользователи завалили Ларису Долину огромным числом хвалебных отзывов и десятками тысяч лайков.-0-