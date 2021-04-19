Лариса Долина похвасталась внешним видом в Instagram, но только вызвала гнев фолловеров

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Лариса Долина опубликовала в Instagram новый пост, который вызвал негодование среди подписчиков звезды.

Певица представила кадр, на котором изменилась до неузнаваемости. Лариса Долина сделала пышную прическу, яркий макияж и примерила блестящее платье. Артистка похвасталась своим идеальным внешним видом, однако гнев фанатов вызвала подпись к посту.

"Ни одного грамма фотошопа, просто очень хороший свет и сброшенные 21 кг", - написала Лариса Долина. Именно уточнение про ретуш и вызвало негодование в сети, ведь фолловеры посчитали, что артистка врет. В качестве доказательств подписчики отметили, что на снимках в Instagram других людей певица выглядит кардинально противоположно. Впрочем, пост вызвал бурное обсуждение, что и принесло кадрам десятки тысяч лайков. -0-