Лариса Гузеева объявила, что начинает голодать

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Лариса Гузеева сообщила поклонникам, что "уходит в голод". Артистка сетует, что поправилась, потому решила похудеть.

"Друзья, невозможно вернуть утраченную молодость, но килограммы сбросить реально", - написала Гузеева. В качестве иллюстрации к посту в Инстаграм актриса выбрала архивную фотографию, чем вызвала бурные обсуждения в сети. Фолловеры обратили внимание на прическу телеведущей в молодости, отметив, что ей нужно возвращаться к челке.

Многие поклонники Гузеевой написали, что худеть актрисе вовсе и не надо. Телеведущая получила множество комплиментов по поводу своего внешнего вида. Фолловеры отметили, что она шикарная и красивая женщина в любом весе.-0-