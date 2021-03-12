Лариса Гузеева примерила неожиданные наряды и сильно изменилась (Фото)

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая Лариса Гузеева опубликовала несколько фотографий со съемок нового шоу и впечатлила юзеров.

Знаменитость приняла участие в новом современном проекте и стала членом жюри. Для выхода к камерам Лариса Гузеева решила примерить несколько молодежных нарядов и впечатлила всех. Звезда сильно изменилась и помолодела на несколько десятков лет, что, разумеется, отметили фолловеры.

Преображение телеведущей восхитило сеть, из-за чего пост с фотографиями со съемок быстро собрал множество хвалебных комментариев, а также огромное число лайков. -0-