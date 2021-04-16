Лариса Гузеева прямо на съемках шоу сделала тату. Как оно выглядит?

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая Лариса Гузеева продолжает восхищать Instagram своими образами, однако новая выходка привела в восторг многих.

Знаменитость провела очередной выпуск шоу "Давай поженимся!", где сделала интригующий поступок. На программу пришел профессиональный тату-мастер, что очень заинтересовало телеведущую. Лариса Гузеева решила не упускать момент и сделала татуировку прямо на съемках шоу.

Знаменитая ведущая выбрала символическое тату и у нее на руке появились две буквы: Л и Г, а между ними сердечко. Эта надпись обозначает имя ее сына и телеведущей. Пользователи Instagram оказались в восторге от поступка Ларисы Гузеевой, что доказывают десятки тысяч просмотров отрывка из шоу, а также масса комментариев. -0-