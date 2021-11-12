Лариса Гузеева удивила всех своим внешним видом в новом выпуске шоу (Видео)

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая телеведущая Лариса Гузеева появилась в выпуске нового шоу "Давай поженимся" и серьезно взволновала многочисленных поклонников.

Телеведущая почти месяц провела в реанимации, а после перестала выкладывать свои фото в Instagram. Люди не понимали в чем дело, однако весь масштаб проблемы удалось понять только после публикации нового выпуска шоу на YouTube.

После больницы телеведущая заметно набрала вес и опухла из-за препаратов. Она сама рассказала об этом во время эфира, пожаловавшись на слабую память и путанность слов, которые остались после ковида.

Лариса Гузеева поблагодарила зрителей, свою команду и друзей, которые не бросили ее и писали добрые комментарии, желая здоровья. Также она не упустила возможности остро ответить хейтерам, что, определенно, понравилась фанатам ведущей. -0-