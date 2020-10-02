Лариса Гузеева восхитила Instagram своей новой внешностью

Лариса Гузеева. Фото из Instagram
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в Instagram новый пост, который восхитил юзеров.
Звезда сделала селфи, однако поклонники заметили, что Лариса Гузеева заметно похудела. Разумеется, это вызвало полный восторг у фолловеров телеведущей, которые принялись писать множество комплиментов в комментариях.
Они отметили, что восхищены новой внешностью звезды, а также подчеркнули, что Лариса Гузеева стала гораздо моложе выглядеть. Неудивительно, что пост в социальной сети быстро набрал десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев. -0-