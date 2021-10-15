Лариса Гузеева впервые обратилась к фолловерам в Instagram после госпитализации

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая телеведущая Лариса Гузеева разместила в Instagram новый пост, который порадовал многочисленных поклонников звезды.

Несколько недель назад звезду госпитализировали в больницу, где ей диагностировали коронавирус. Лариса Гузеева отметила, что продолжает лечение, однако не заставила поклонников унывать. Телезвезда для нового поста записала атмосферный ролик, где продемонстрировала свои творческие способности и прочитала строки из "Если с другом вышел в путь".

Подписчики Ларисы Гузеевой были рады хорошим новостям от своего кумира, а также поддержали ее в комментариях. За непродолжительное время запись в Instagram собрала огромное число лайков и хвалебных отзывов. -0-