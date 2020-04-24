Ласковый ворон, который любит обниматься со своим хозяином - видео

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эллиот Манарин - режиссер. Он никогда не собирался заводить птиц. Но однажды ему позвонил заводчик и сообщил, что бывший хозяин ворона умер и теперь необходимо найти для птицы новый дом. Эллиот согласился приютить ворона. С тех пор они живут вместе.

Заводчик уверял, что птица спокойная и послушная, однако это оказалось не совсем так. Ворон поначалу проявлял характер. И все-таки Эллиоту удалось помочь ему освоиться на новом месте. Хозяин птицы рассказывает, что теперь Локи очень ласков и любит обниматься.

На видео ворон будто разговаривает с Эллиотом, повторяя звуки, которые произносит хозяин. Также птица выполняет различные команды, которым он ее обучил.-0-