Лавовый хот-дог! В Исландии из вулкана сделали самый большой гриль (Видео)

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно по сети разлетелись ролики с извержением вулкана Фаградальсфьядль в Исландии. Многие туристы отправились посмотреть на красочное природное явление, а также туда прибыли ученые, чтобы поближе исследовать процесс.

Люди наслаждались видом, когда несколько ученых проголодались. Они решили приготовить еду, однако выбрали для этого уж очень необычный способ. Исследователи взяли сосиски с булочками для хот-дога и принялись готовить обед.

Причем, из извергающегося вулкана сделали самый большой гриль. Кадры приготовления "лавовых хот-догов" опубликовали в сети и от такого зрелища у любого потекут слюнки. -0-