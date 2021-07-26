Леброн Джеймс на площадке, коп-супергерой и телохранитель - три классных фильма, которые можно посмотреть уже сейчас

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Новости
14:41
Овсянковская СШ Горецкого района откроется после капитального ремонта
Регионы
14:36
В Греции и на Кипре заболеваемость COVID-19 достигла максимума
В мире
14:23
Японский дзюдоист Сехэй Оно стал двукратным олимпийским чемпионом
Спорт
14:10
Беременность на фоне вирусных гепатитов протекает благополучно - эксперт
Общество
14:07
Мясопереработчик не перечислил свыше Br7 млн задолженности организаций АПК
Происшествия
14:05
Сила природы: на Китай обрушилась песчаная буря и попала на видео
Калейдоскоп
14:04
Испанки и сербки победили на старте женского баскетбольного турнира ОИ
Спорт
13:58
Могилевский мясокомбинат имеет резерв для повышения эффективности экспортных поставок - КГК
Регионы
13:50
Белорусский боксер Виталий Бондаренко уступил в стартовом поединке Олимпиады
Спорт
13:47
Жительница Кобрина обгорела, разжигая мангал
Происшествия
13:45
За сутки в Беларуси зарегистрированы 648 пациентов с COVID-19, выписаны 492
Общество
13:44
В Грузии акции протеста привели к двукратному росту заболеваний COVID-19 - премьер
В мире
13:40
Нора Гякова из Косово выиграла золото олимпийского турнира по дзюдо в категории 57 кг
Спорт
13:35
Вирусные гепатиты не являются противопоказанием для вакцинации против COVID-19
Общество
13:27
В Каменце в реке Лесная утонул мужчина
Происшествия
13:18
Доллар и евро на торгах 26 июля подорожали, российский рубль подешевел
Экономика
13:03
На полигоне Лепельский произошло возгорание БМП
Происшествия
12:59
В Минске легковушка наехала на бордюрный камень и перевернулась
Происшествия
12:57
Единый день безопасности дорожного движения 30 июля посвятят профилактике ДТП с превышением скорости
Общество
12:51
ФОТОФАКТ: Город Цюаньчжоу включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
В мире
12:48
Молодежи в Беларуси уделяется очень много внимания - Шулейко
Регионы
12:43
Лукашенко провел рабочую встречу с Макеем
Президент
12:40
За выходные в Минске зарегистрировано более 60 ДТП
Происшествия
12:38
Гродненские спасатели во время учений отработали ликвидацию химического ЧП
Регионы
12:30
Материальный ущерб Беларуси от ВОВ составляет не менее $500 млрд - Швед
Общество
12:30
ТОП-5 мероприятий: как нескучно провести будние дни
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12:26
В "Белавиа" рассказали подробности незапланированной посадки самолета в Домодедово
Регионы
12:22
В Беларуси обнаружено более 100 новых мест массовых захоронений мирных граждан в годы ВОВ
Общество
12:20
Лукашенко - генпрокурору: цифровая преступность - это просто беда, тут люди должны ухо востро держать
Президент
12:18
Прокуратура возбудила 4,2 тыс. уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом - Швед
Общество
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Калейдоскоп
26 июля 2021, 10:42
Леброн Джеймс на площадке, коп-супергерой и телохранитель - три классных фильма, которые можно посмотреть уже сейчас
Новинок много, но вот интересны они будут разным людям и аудитории. Оценили три ленты, которые точно вам понравятся. Итак, начнем!
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 648 пациентов с COVID-19, выписаны 492
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