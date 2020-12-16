Леди Гага показал свою соблазнительную красоту в рекламе собственной косметики (Фото)

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Леди Гага самыми пикантными способами рекламирует бренд собственной косметики. В Instagram появился очередной снимок с ее участием.

Артистка показала всю свою красоту, представ перед фотографом в очень соблазнительном виде. На одном из кадров Леди Гага примерила обтягивающее боди телесного цвета, которое практически незаметно на певице. Кроме того, косметику она разместила в совсем необычном месте.

На другом кадре для рекламы звезда продемонстрировала свою природную красоту, примерив белое бикини и множество аксессуаров. Ракурс удачно подчеркнул соблазнительные формы Леди Гаги, что, разумеется, отметили юзеры сети. В комментариях появились множество хвалебных отзывов, а сами снимки собрали огромное число лайков. -0-