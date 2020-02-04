Леди Гага показала нового бойфренда, и это не Брэдли Купер

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица из США Леди Гага разместила в Instagram свежий пост и представила широкой публике своего нового избранника.

На фото артистка запечатлена вместе с бизнесменом Майклом Полански. Она сидит на коленях у мужчины, а, судя по подписи, пара отдыхает в Майами.

Ранее в СМИ ходили слухи о романе между Леди Гагой и Брэдли Купером. Они являются партнерами по фильму "Звезда родилась", а совместное представление на сцене премии "Оскар", только укрепили подозрения поклонников. Позже певица слухи о романе опровергла. Фанаты артистки поздравили пару и оставили под фото тысячи разнообразных комментариев. -0-