Леди Гага в аристократическом образе украсила обложку модного журнала

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Леди Гага приняла участие в новой фотосессии для журнала Vogue и впечатлила многих.

Артистка в своей характерной предстала перед камерой в нескольких необычных образах и даже топлесс, однако одни из снимков особенно приковывает внимание. На одном из кадров Леди Гага примерила аристократичный наряд в стиле девятнадцатого века. Певица для фото выбрала высокий парик, а также уникальный корсет и туфли на высоком каблуке.

Образ получился по-настоящему восхитительный, ведь Леди Гага превзошла сама себя. Разумеется, не остались снимки без внимания поклонников артистки, которые за короткое время оставили под записью огромное число лайков и множество разнообразных комментариев. -0-