Леди Гага в соблазнительном наряде на премьере фильма приковала все внимание к себе

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица и актриса Леди Гага на днях появилась на премьере нового фильма, где она сыграла главную роль. Внимание на кадры обратило издание Daily Mail.

Звезда показалась на красной дорожке и приковала все внимание к себе. Достичь такого эффекта Леди Гаге удалось благодаря своей красоте, а также не без помощи соблазнительного наряда. Для премьеры в Лондоне артистка выбрала полупрозрачное фиолетовое платье, сапоги со стразами и черные чулки. Образ дополнили аксессуары и стильный макияж.

Многие пользователи с восторгом приняли новые кадры с участием Леди Гаги, однако нашлись и те, кто неоднозначно отнеслись к соблазнительному образу звезды. Они посчитали наряд певицы чересчур дерзким для красной дорожки. Впрочем, это только прибавило популярности фото, а обсуждение продолжается. -0-