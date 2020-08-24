Леди Гага восхитила сеть фотографиями в купальнике с отдыха

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица из США Леди Гага опубликовала в Instagram новый пост, который взбудоражил ее многомиллионную армию фолловеров.

Артистка попала в объектив фотоаппарата в тот момент, когда проводила время рядом с бассейном. Певица загорала, а для этого выбрала впечатляющий купальник с высокой талией и разноцветным принтом. Помимо всего прочего, компанию ей составили темные очки и холодный лимонад. "Желаю спокойного дня и хорошего отдыха", - написала она в подписи.

Пользователи высоко оценили красоту и фигуру звезды, что и поспешили выразить в комментариях. Леди Гага на фото с отдыха собрала за сутки более 1,3 млн лайков и свыше 13 тысяч разнообразных отзывов. -0-