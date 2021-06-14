Леди в красном! Светлана Лобода очаровала сеть необычным образом

Светлана Лобода. Фото из Instagram
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода представила в Instagram новый снимок, который взбудоражил сеть.
Артистка записала сторис, где показала роковой образ. Светлана Лобода примерила кожаный костюм красного цвета, а также стильные очки в такой же цветовой гамме. Прекрасно вписалась в образ и прическа, ведь длинные и кудрявые светлые локоны певицы не оставили равнодушными никого.
Светлана Лобода. Скриншот из Instagram-сторис.
Конечно, люди не поскупились на хвалебные комментарии, а вот видео, где Светлана Лобода показала образ целиком, уже собрало более 1,5 миллиона просмотров. . -0-