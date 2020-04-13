"Легче в беге" - Семенович предложили сделать символом Олимпийской сборной

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теледива Анна Семенович развеселила подписчиков в Инстаграм архивным совместным видеороликом с Татьяной Навкой. Постом, где обе дурачатся на льду, певица поздравила фигуристку с днем рождения.

Фолловеры оценили видеоролик певицы и осыпали девушек комплиментами.

"Легче в беге, легче в прыжках...Выберем Вас символом олимпийской сборной и летайте", "Анна Семенович - вы смешная", "Обе прекрасны! А какие костюмы!", - прокомментировали видео подписчики.

В свою очередь Семенович пожелала Навке счастья и любви, а также отметила, что с ней всегда весело. -0-