Легендарная "Футурама" вернется на экраны

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый научно-фанатический анимационный сериал "Футурама" получит продолжение. Об этом сообщает портал Deadline.

В частности, производство двадцати новых эпизодов заказал онлайн-кинотеатр Hulu. Отмечается, что к производству "Футурамы" вернутся создатели оригинального проекта, а работа над сериями начнется уже в текущем месяце.

Продюсерами продолжения легендарной "Футурамы" станут Мэтт Гренинг и Дэвид Сэмюэл Коэн, а главных героев озвучат Билл Уэст, Кэти Сагал, а также актерский состав пополнили Лорен Том, Фил ЛаМарр, Дэвид Херман, Тресс МакНилл и Морис Ламарш. Премьера запланирована на 2023 год.-0-

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